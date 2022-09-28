Esenyurt'ta oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı | Video

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Esenyurt’ta bir kişi işyerinde darp edilen oğlunu döven gençleri elindeki döner bıçağıyla kovaladı. Kaçan gençlerin ailelerinin de olaya karışmasıyla çıkan kavgada ise 4 kişi yaralanırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.