Video Yaşam Esenyurt'ta oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı | Video
Esenyurt'ta oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı | Video

Esenyurt'ta oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı | Video

28.09.2022 | 09:38

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Esenyurt’ta bir kişi işyerinde darp edilen oğlunu döven gençleri elindeki döner bıçağıyla kovaladı. Kaçan gençlerin ailelerinin de olaya karışmasıyla çıkan kavgada ise 4 kişi yaralanırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, gündüz iş yerinde kavga çalışanlar arasında kavga çıktı. Kavga da bir kişi darp edildi. Bir süre sonra aileler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavga sırasında bir baba, eline aldığı döner bıçağıyla oğlunu darp eden gençleri kovaladı. Bir süre sonra aileler ve gençler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili polisin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şahsın gençleri döner bıçağıyla kovaladığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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