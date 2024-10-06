Esenyurt’ta sokakta çırılçıplak gezen şahıs cep telefonu ile böyle görüntülendi | Video 06.10.2024 | 10:40 Esenyurt’ta psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B., sokakta çırılçıplak gezdi. Gözaltına alınıp, savcılığa sevk edilen ve 2 ayrı suçtan 3 adet kaydı olduğu öğrenilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi 234'üncü sokakta meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B. isimli erkek şahıs (38) aniden sinirlenerek üzerindeki kıyafetleri çalıştığı iş yerinde çıkarıp dışarıya çıktı. Sokakta çırılçıplak yürüyen A.B'nin 2 adet kasten yaralama ve 1 adet genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarından toplada 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa gelen polis, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. A.B.'nin çıplak gezdiği o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.