Esra Erol 25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Hanım’ın kocasını buldu! Lütfiye Hanım Esra Erol canlı yayınında şoka girdi! | Video
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ATV’nin en çok izlenen programlarından Esra Erol’da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 25 yıl önce Şevki Aktaş ile evlenen ve evliliği 8 ay süren Lütfiye Aktaş, Esra Erol’a katılarak eşini bulmak istediğini açıkladı. Yaklaşık 25 yıldır eşini görmediğini dile getiren Lütfiye Hanım, eşinin bulunmasını ve boşanmak istediğini ünlü sunucuya açıkladı. Ünlü sunucu Esra Erol’un bulduğu ve canlı yayına çıkardığı Şevki Bey eşiyle yüzleşti. Uzun bir süre sonra eşini karşısında gören Lütfiye Aktaş, kısa süreliğine şaşkınlık yaşadı. İşte ayrıntılar!