Esra Erol'da gözyaşları sel oldu! 6 yaşında parka bırakıp kaçtığı bedensel engelli kızını 24 yıl sonra görünce yere yığıldı! | Video

Atv'nin sevilen programlarından Esra Erol'a katılan Zeynep Ö., 6 yaşındayken Büyükçekmece’de bir parka bıraktığı bedensel engelli kızını aramak için Esra Erol’a başvuran Zeynep Ö., eşinin sorumsuz bir kişi olduğunu ve çocuğuna bakmakta zorlandığı için kızını parka bıraktığını söyleyerek çok pişman olduğunu belirtmişti. Esra Erol kızı Burcu'nun fotoğrafını stüdyoda anneye gösterince Zeynep Ö. gözyaşlarına hakim olamadı ve canlı yayında fenalaştı. İşte o anlar...