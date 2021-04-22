Video Yaşam Esra Erol'da estetik ameliyat olup evden kaçan kadından kocasına canlı yayında şok sözler

Esra Erol'da estetik ameliyat olup evden kaçan kadından kocasına canlı yayında şok sözler

Esra Erol'da estetik ameliyat olup evden kaçan kadından kocasına canlı yayında şok sözler
22.04.2021 | 12:58

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atv Esra Erol'da canlı yayınında kocasına sattırdığı ineklerin para ile estetik ameliyat olup evi terk eden kadından şok sözler!

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