Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi: Sevgilisi tefeci! | Video
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ATV’nin en çok izlenen programlarından Esra Erol’da her hafta farklı konu ve konuklara yer veriliyor. Bu hafta 4 çocuk 9 torun sahibi 40 yıllık evli çift, Esra Erol’un programına katıldı. Esra Erol'a başvuran Sümbül Hanım, 40 yıllık eşi Erdal Bozkurt'un evini terk ettiğini dile getirerek ünlü sunucudan yardım istedi. Sümbül Hanım, eşinin 24 senelik komşusuyla kaçtığını açıkladı. Programa katılan Erdal Bey ve Sümbül Hanım canlı yayında karşı karşıya geldi. Ortaya ise atılan iddia herkesi şoke etti! İşte Esra Erol’un programına damga vuran o anlar!