Video Yaşam Esra Erol’da inanılmaz itiraf: 29 yıldır karım hiç susmadı! | Video
Esra Erol’da inanılmaz itiraf: 29 yıldır karım hiç susmadı! | Video

Esra Erol’da inanılmaz itiraf: 29 yıldır karım hiç susmadı! | Video

22.11.2021 | 18:38

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ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün Gülay Pazarlı ve onun iddiaları yer aldı. Geçtiğimiz gün programa katılarak 29 yıllık eşi Fehmi Bey’in kendisini Şengül Hanım ile aldattığını açıkladı. Ayrıca Pazarlı, Şengül Hanım’ın da 3 aylık hamile olduğunu ve Fehmi Bey’le birlikte yaşadığını belirtti. Çift, bugün Esra Erol canlı yayınında karşı karşıya geldi. Fehmi Bey, Gülay Hanım’In bu iddialarının hayal ürünü olduğunu ve 29 yıldır hiç susmadığını belirtti. Ayrıca Fehmi Bey, karısından şiddet gördüğünü de sözlerine ekledi. İşte ayrıntılar!

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