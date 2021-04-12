Esra Erol'da şok görüntüler! Muammer Bey'e eşi Gülhan Hanım'dan uçan tekme!
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atv'nin çok izlenen programı Esra Erol'da canlı yayında DNA testi sonucu açıklanması öncesinde flaş görüntüler...