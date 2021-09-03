Esra Erol’un canlı yayında büyük hesaplaşma! Gülcan’ın yaşadıkları Esra Erol dahil herkesi gözyaşlarına boğdu! | Video

ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen, en çok izlenen programlarından 'Esra Erol', her gün olduğu gibi bugün de hayatın içerisinden konularla izleyicinin dikkatini çekti. Programda bugün 15 yıllık evli çift Uğur ve Gülcan Kara konusu ele alındı. Gülcan Kara, eylül ayında 15 yıllık eşi Uğur'u terk etti. Çocuğunu da yanına alan Gülcan Hanım, izini herkese kaybettirdi. Eşi ise Esra Erol'a başvurarak eşinin ve çocuğunun bulunmasını istedi. Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonucunda Gülcan Hanım'ı buldu. Hatice Orhan'ın yanına kaçtığı anlaşılan Gülcan Hanım'ın 5 yıldır kendisini bekar olarak tanıttığı Resul Orhan'la ilişki yaşadığı da ortaya çıktı. Esra Erol'un canlı yayında 15 yıllık kocasıyla yüzleşen Gülcan Hanım, eski eşine dönmeyeceğini belirtti. Annesi ve babasının canlı yayına telefonla bağlandığına şahit olan Gülcan Hanım, gözyaşlarına hakim olamadı. Ailesiyle konuşan Gülcan hanımın yaşadıklarını gören Esar Erol da gözyaşlarını tutamadı. Canlı yayında gözyaşları sel oldu. İşte Esra Erol'un da gözyaşlarına hakim olamadığı o anlar!