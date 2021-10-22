Video Yaşam Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü
Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

22.10.2021 | 11:12

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Bursa'da çocuğuna bakamadığı için evlatlık veren anne, çocuğunun fotoğrafını 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü. Gözü yaşlı anne, seneler sonra evladına kavuşmak için yardım bekliyor.

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Şu anda 59 yaşında olan Gülşen Güçlü'nün 19 yıl önce bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çocuğu bakamadığı için bir televizyon programına çıkarak evlatlık vermek istedi. Yeni doğan çocuğunu 19 yıl önce isteyen bir aileye evlatlık olarak verdi. Aradan geçen uzun yılların ardından annelik duyguları ağır basarak çocuğunu tekrar görmek için araştırmaya başladı. Konyalı bir ailenin evlatlık edindiği çocuğunun Avusturya'da yaşadığını öğrendi. Çocuğunu bulmak için bir televizyon programına başvuran Gülşen Güçlü, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Yapılan araştırmalar sonucu çocuğunun resmine ulaşılıp anneye gösterildi. Çocuğunun fotoğrafını gören yaşlı kadının tek arzusu, ölmeden önce çocuğunu bir kez görüp ona sarılmak. Gülşen Güçlü, her gün çocuğunun fotoğrafına bakıp göz yaşı döküyor.

19 yıl önce erkek bir çocuğu dünyaya geldiğini, ancak bakamadığı için evlatlık verdiğini ifade eden Gülşen Güçlü, "Ben çocuğa bakamayacağım için evlatlık vermek istedim. 19 yıl önce bir televizyon programına çıkarak, henüz yaşına girmeyen çocuğumu evlatlık vermek istediğimi söyledim. Bir aile çocuğuma talip oldu. Ben de bu aileye çocuğumu evlatlık verdim. Aradan geçen uzun yılların ardından çocuğumu çok özledim. Onu görmek istedim. Aramaya başladım. Konyalı bir ailede olduğunu öğrendim. Oraya görmeye gittim. Çocuğumun yeni ailesiyle birlikte Avusturya'da yaşadığını öğrendim. Bulmak için bir televizyon programına başvurdum. Onlar da fotoğrafını bulup bana gönderdiler. Ben çocuğumu bulmak ve ölmeden evvel son bir kez sarılmak istiyorum" dedi.

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