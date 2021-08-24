Video Yaşam Eyüpsultan'da 50 yıllık parkı yıkan İBB ekipleri yeni bankları alıp yerlerine eski bankları bırakırken görüntülendi

Eyüpsultan'da 50 yıllık parkı yıkan İBB ekipleri yeni bankları alıp yerlerine eski bankları bırakırken görüntülendi

Eyüpsultan'da 50 yıllık parkı yıkan İBB ekipleri yeni bankları alıp yerlerine eski bankları bırakırken görüntülendi
24.08.2021 | 11:14

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Vatandaşların tepkilerine rağmen 50 yıllık Yeşilpınar Gençlik Parkı’nı yıkan İBB, alternatif olarak açtığı küçük parkın içerisine yerleştirdiği yeni bankları eskilerle değiştirdi. SABAH’ın ulaştığı görüntülerde İBB çalışanlarının yeni bankları tıra yüklediği eski bankları da alana bıraktığı görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Eyüpsultan'da bulunan Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 ay önce başlayan çalışmalarda Gençlik Sokak'ta bulunan park alanının da yıkılacağını öğrenen mahalle sakinleri, bölgedeki tek deprem toplanma alanı alan yerin yıkılmaması için eylem yapmaya başladı. Kısa sürede eylemlere geniş kitleler destek verdi. Eylemlerin devam ettiği esnada Kiptaş tarafından yürütülen projenin açılışı için bölgeye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi. Mahalleli İmamoğlu'na dertlerini anlatmak istese de açılışta yaşananlar sorunun daha çok büyümesine neden oldu. Ekrem İmamoğlu'nun makam aracının Mahalle sakinlerinden Ayşe Topçu'ya çarpması sonucu Topçu'nun kolu kırıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ KONUYU YARGIYA TAŞIDI

Yaşanan durum karşısında şoke olan vatandaşlar, çözümün İBB'den gelmeyeceğini anlayınca günlerce sürecek eylemlerle parklarında nöbet tutmaya başladılar. Kadın, çocuk, genç onlarca kişi çadır kurarak sabaha kadar parkta nöbet tuttu. Baskı ve yıldırmalara boyun eğmeyen mahallinin tek gayesi ise civardaki tek yeşil alanlarını betonarme yapılara mahkûm etmemekti. Bu esnada bir araya gelen 40 kişi konunun yargıya taşınması gerektiğini belirtti. Toplanan bin imza ile İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne giden mahalle sakinleri park alanının yıkılmaması için dava açtı. Açılan davadan sonra İBB'nin mahkeme sürecine göre hareket edeceğini düşünen mahallelinin içi rahatladı.

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