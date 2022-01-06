Video Yaşam Eyüpsultan'da İETT otobüsünün durağa daldığı anlar kamerada | Video
Eyüpsultan'da İETT otobüsünün durağa daldığı anlar kamerada | Video

Eyüpsultan'da İETT otobüsünün durağa daldığı anlar kamerada | Video

06.01.2022 | 10:45

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Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünün, yolcuların beklediği durağa daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 1'i kadın 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından vatandaşların yaşadığı panik anları kameraya yansıyor.

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