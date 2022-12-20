Eyüpsultan'da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü | Video

Eyüpsultan’da cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobildeki şüpheliler birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Çıkan silahlı çatışma sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Olay bugün saat 01.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobildeki şüphelilerin, otomobile silahlı saldırıda bulunması sonucunda otomobildeki şüpheliler de saldırıya karşılık verdi. Duyulan silah seslerinin üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenliği sağlarken sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalarda, çıkan çatışma sonucunda otomobil sürücüsü M.K.'nin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.Silahlı çatışma sonucu olay yerinde geniş çaplı çalışma başlatan Olay Yeri İnceleme Ekipleri iki otomobilde de çok sayıda mermi izi ve kovan buldu.Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışması devam ediyor.