Video Yaşam Eyüpsultan'da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü | Video
Eyüpsultan'da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü | Video

Eyüpsultan'da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü | Video

20.12.2022 | 08:34

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OTOMATİK OYNAT

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Eyüpsultan’da cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobildeki şüpheliler birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Çıkan silahlı çatışma sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay bugün saat 01.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobildeki şüphelilerin, otomobile silahlı saldırıda bulunması sonucunda otomobildeki şüpheliler de saldırıya karşılık verdi. Duyulan silah seslerinin üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÇATIŞMADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenliği sağlarken sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalarda, çıkan çatışma sonucunda otomobil sürücüsü M.K.'nin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI
Silahlı çatışma sonucu olay yerinde geniş çaplı çalışma başlatan Olay Yeri İnceleme Ekipleri iki otomobilde de çok sayıda mermi izi ve kovan buldu.
Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışması devam ediyor.

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