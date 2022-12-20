Eyüpsultan'da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü | Video

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Eyüpsultan’da cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobildeki şüpheliler birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Çıkan silahlı çatışma sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
ÇATIŞMADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenliği sağlarken sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalarda, çıkan çatışma sonucunda otomobil sürücüsü M.K.'nin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI
Silahlı çatışma sonucu olay yerinde geniş çaplı çalışma başlatan Olay Yeri İnceleme Ekipleri iki otomobilde de çok sayıda mermi izi ve kovan buldu.
Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışması devam ediyor.