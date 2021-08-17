Fahriye Evcen'in beyaz mayolu görüntülerine sosyal medyada beğeni yağdı! İşte Fahriye Evcen'in o görüntüleri...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:30
00:30
Komşu katili ana-oğul tutuklandı: İkisi de sabıkalı çıktı 17.08.2021 | 11:15
00:29
00:24
02:10
Yaktığı ateşi söndürtmeyen şahıs polise zor anlar yaşattı 17.08.2021 | 09:43
00:28
Bursa'da makas atan motosiklet sürücüsüsün feci kazası kamerada! 17.08.2021 | 09:42
01:49
Bursa'da alkollü ve ehliyetsiz yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti 17.08.2021 | 09:17
04:41
03:17
İstanbul Esenyurt’ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı 17.08.2021 | 09:07
04:00
İntihar girişimini gören telefonuna sarıldı | Video 16.08.2021 | 17:46
02:59
Şarkıcı Güllü’den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu | Video 16.08.2021 | 16:38
00:12
Sancaktepe’de sanal tombala oynanan iş yerine baskın | Video 16.08.2021 | 16:36
00:18
Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 16.08.2021 | 15:41
04:25
Sanayi esnafı o geceyi anlattı: "Dükkanlarımızın gidişini izledik" | Video 16.08.2021 | 15:41
04:14
Doğu Anadolu’yu bekleyen deprem tehlikesi | Video 16.08.2021 | 15:20
00:34
Öfkeli damat kayınbiraderini böyle vurdu | Video 16.08.2021 | 15:20
01:59
Başakşehir’de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video 16.08.2021 | 14:21
00:59
Ağrı'da sel felaketi! Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu | Video 16.08.2021 | 14:21
00:46
İstanbul Havalimanı'nda 4,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 16.08.2021 | 13:14
04:23
Hareket halindeki otomobil biranda alev topuna döndü | Video 16.08.2021 | 13:14
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sosoyal meday hesabı Instagram'dan paylaştığı beyaz mayolu görüntülerine beğeni yağdı! İşte Ünlü oyuncu Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen'in Instagram soosyal meday hesabından paylaştığı ve beğeni yağan beyaz mayolu o görüntüleri...