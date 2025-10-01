Video Yaşam Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada | Video
Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada | Video

Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada | Video

01.10.2025 | 11:47

Fatih Beyazıt durağında yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Beyazıt Tramvay durağında meydana geldi. Tramvay hattından yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına tramvay çarptı.İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen ismi öğrenilemeyen kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza sonrası olay yerine gelen yayanın yakını sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvayın çarptığı anlar görüntülendi.

