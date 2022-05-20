Video Yaşam Fethiye’de nesli tehlikede olan dev kirpi görüntülendi | Video
Fethiye’de nesli tehlikede olan dev kirpi görüntülendi | Video

Fethiye’de nesli tehlikede olan dev kirpi görüntülendi | Video

20.05.2022 | 12:51

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi görüntülendi. Dev kirpi görenleri şaşkına çevirdi.

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Nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde görüntülendi.

Koruma altına alınan ve 3. Kırmızı listede olan dev kirpi, Faralya Mahallesinde akşam saatlerinde yol kenarında görüldü. Görenleri şaşkına çeviren, görüntüsüyle kendine hayran bırakan dev kirpi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Oklu kirpinin etinin şifalı olduğu belirtildi. Kirpinin, zaman zaman insanlar tarafından da avlandığı kaydedildi.

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