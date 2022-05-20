Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Suriye sınırında DEAŞ operasyonu | Video 20.05.2022 | 12:25
01:32
100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi | Video 20.05.2022 | 12:25
03:29
Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kamerada | Video 20.05.2022 | 12:25
01:43
Yardım isteyip dolandırdılar! Kameralara böyle yansıdı | Video 20.05.2022 | 12:43
00:36
Fethiye’de nesli tehlikede olan dev kirpi görüntülendi | Video 20.05.2022 | 12:51
02:43
Derede ördek yakalayan su samuru böyle görüntülendi | Video 20.05.2022 | 12:25
01:24
01:33
Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu | Video 20.05.2022 | 11:46
02:42
Bu kadarına pes! Uyuşturucu yetiştirmek için böbreğini sattı | Video 20.05.2022 | 11:43
02:24
01:32
Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 49 kişi gözaltına alındı | Video 20.05.2022 | 11:35
03:23
Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı | Video 20.05.2022 | 10:56
01:03
Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı | Video 20.05.2022 | 10:58
01:21
Uyuşturucu baskınında EYP ele geçirildi | Video 20.05.2022 | 10:56
01:03
Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada | Video 20.05.2022 | 10:50
05:17
Define ararken katil oldular, 25'er yıl hapse mahkum oldular | Video 20.05.2022 | 10:38
12:07
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 20.05.2022 | 10:24
00:40
00:36
01:35
Hasta taşıyan ambulans dolmuşla çarpıştı: 2 yaralı | Video 20.05.2022 | 10:10
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi görüntülendi. Dev kirpi görenleri şaşkına çevirdi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde görüntülendi.
Koruma altına alınan ve 3. Kırmızı listede olan dev kirpi, Faralya Mahallesinde akşam saatlerinde yol kenarında görüldü. Görenleri şaşkına çeviren, görüntüsüyle kendine hayran bırakan dev kirpi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Oklu kirpinin etinin şifalı olduğu belirtildi. Kirpinin, zaman zaman insanlar tarafından da avlandığı kaydedildi.