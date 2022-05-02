Video Yaşam Finike’de akıl almaz kaza: 1 ölü | Video
Finike’de akıl almaz kaza: 1 ölü | Video

Finike’de akıl almaz kaza: 1 ölü | Video

02.05.2022 | 11:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheliler kamerada | Video 01:07
Çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheliler kamerada | Video 02.05.2022 | 12:17
Üsküdar’da kazadan sonra çıkan kavga kamerada | Video 00:28
Üsküdar'da kazadan sonra çıkan kavga kamerada | Video 02.05.2022 | 11:31
Finike’de akıl almaz kaza: 1 ölü | Video 01:11
Finike’de akıl almaz kaza: 1 ölü | Video 02.05.2022 | 11:31
Pendik’te çocukların maçında satırlı silahlı dehşet | Video 07:29
Pendik'te çocukların maçında satırlı silahlı dehşet | Video 02.05.2022 | 10:51
Saldırgan otobüs şoförünü bacağına sarılarak durdurdu | Video 00:48
Saldırgan otobüs şoförünü bacağına sarılarak durdurdu | Video 02.05.2022 | 11:01
Sultangazi’de İETT otobüsü araziye uçtu | Video 02:54
Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu | Video 02.05.2022 | 10:55
Vicdansız hırsız, ,engelli vatandaşın motosikletini böyle çaldı | Video 03:13
Vicdansız hırsız, ,engelli vatandaşın motosikletini böyle çaldı | Video 02.05.2022 | 10:49
Aracına bağladığı atları çeken sürücüye ceza | Video 01:08
Aracına bağladığı atları çeken sürücüye ceza | Video 02.05.2022 | 09:59
İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı | Video 02:45
İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı | Video 02.05.2022 | 09:59
Levrek yakaladığını düşünürken, oltasına takılan köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı | Video 01:40
Levrek yakaladığını düşünürken, oltasına takılan köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı | Video 02.05.2022 | 09:59
Liseli kızların kavgası kamerada | Video 00:22
Liseli kızların kavgası kamerada | Video 01.05.2022 | 16:38
Pompalı tüfekle havaya ateş etmişti, gözaltına alındı | Video 00:29
Pompalı tüfekle havaya ateş etmişti, gözaltına alındı | Video 01.05.2022 | 16:46
Genç kız, kaldırımda oturan erkeği tartaklayıp tokat attı | Video 01:31
Genç kız, kaldırımda oturan erkeği tartaklayıp tokat attı | Video 01.05.2022 | 16:02
Hırsız, rahat tavırlarıyla pes dedirtti | Video 05:41
Hırsız, rahat tavırlarıyla pes dedirtti | Video 01.05.2022 | 14:13
Tercümanlık bürosuna sahtecilik baskını | Video 00:46
Tercümanlık bürosuna sahtecilik baskını | Video 01.05.2022 | 14:10
Şanlıurfa’da sel felaketi! Çadırlar su altında kaldı | Video 00:11
Şanlıurfa'da sel felaketi! Çadırlar su altında kaldı | Video 01.05.2022 | 11:48
Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Kaza anı kamerada | Video 02:24
Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Kaza anı kamerada | Video 01.05.2022 | 11:41
Zeytinburnu’nda silahlı kavgada sokak savaş alanına döndü | Video 02:54
Zeytinburnu’nda silahlı kavgada sokak savaş alanına döndü | Video 01.05.2022 | 09:45
Avrasya Tüneli’ni ilk geçen onlar oldu! İsimleri Hun Türkleri | Video 02:03
Avrasya Tüneli’ni ilk geçen onlar oldu! İsimleri Hun Türkleri | Video 01.05.2022 | 09:40
Çalıştığı yeri soymuştu: Tutuklandı | Video 00:26
Çalıştığı yeri soymuştu: Tutuklandı | Video 01.05.2022 | 09:21

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen kazada bisikleti ile krikoya takıldıktan sonra yere düşen Rasıh Gökalp’in (82) üstünden motosikletin geçmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Akıl almaz kaza Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi Milli Egemenlik Caddesinde meydana geldi. Bisikleti ile evine giden Gökalp, yol kenarında tekeri patlayan otomobilin krikosuna takılıp dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada yaşlı adamı karşıdan gelen A.C.A nin kullandığı plakasız motosiklet çarparak üstünden geçti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Rasıh Gökalp ambulans ile Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanı ardından jandarma soruşturma başlattı. Akıl almaz kazanın ardından babasını cenazesini alan rehber oğul Davut Gökalp yaşanan akıl almaz kazada babasını hayatını kaybetmesinin kendisini üzdüğünü söyledi. Babasını Hasyurt Mezarlığı'nda toprağa vereceklerini söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA