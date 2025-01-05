Video Yaşam Fotoğraf için poz verirken göle düşen çocuğu babasının kurtardığı anlar kamerada | Video
Fotoğraf için poz verirken göle düşen çocuğu babasının kurtardığı anlar kamerada | Video

Fotoğraf için poz verirken göle düşen çocuğu babasının kurtardığı anlar kamerada | Video

05.01.2025 | 10:01

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan fotoğraf çekindiği esnada Yenişehir Gölü'ne düşen kız çocuğunun babası tarafından kurtarılma anı ve göle düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Gölü'nde yaşandı. Hafta sonu olması ve havanın mevsim normallerinin üzerinde olduğu gölde yoğunluk yaşandı. Yenişehir Gölüne gelen baba ve iki çocuğu, göle karşı fotoğraf çekmeye başladı. Baba kızının fotoğrafını çektiği anda küçük kız, korkulukların arasından göle düştü. Küçük kızın göle düştüğünü gören baba, arkasından atlayarak kızını kurtardı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük kızın korkuluklardan göle düştüğü ve babanın hemen ardında atlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"BABA KÜÇÜK KIZIN KORKULUKTA FOTOĞRAFINI ÇEKİYORDU VE KİMSE ANLAMADAN KORKULUKTAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ"
Babanın fotoğrafı çektiği anda küçük kızın göle düştüğünü ifade eden Zeyit Maraşlı, "Burası Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeyiz. Her hafta sonu göle insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Bu hafta sonu ve havada güzel olduğu için bir aile geldi. Bir baba ve iki çocuğu vardı. Görünmez bir kaza oldu. Babası, küçük kızın korkulukta fotoğrafını çekiyordu. Kimse anlamadan kız, korkuluktan aşağıya düştü. Küçük kızı kurtardılar ve kötü bir şey olmadı. Bu tarz olaylar çok olmuyor ama arada sırada oluyor. Buraya gelen aileler çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle küçük çocuklar varsa çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü çocuklar korkuluk aralarında düşebilirler" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çarptığı taksinin şoförünü vurmak için sokak sokak aradı, havaya ateş açtı | Video 05:38
Çarptığı taksinin şoförünü vurmak için sokak sokak aradı, havaya ateş açtı | Video 05.01.2025 | 10:35
Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan kovalamaca! Alkollü gençler ortalığı birbirine kattı | Video 03:12
Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan kovalamaca! Alkollü gençler ortalığı birbirine kattı | Video 05.01.2025 | 10:32
Fotoğraf için poz verirken göle düşen çocuğu babasının kurtardığı anlar kamerada | Video 02:01
Fotoğraf için poz verirken göle düşen çocuğu babasının kurtardığı anlar kamerada | Video 05.01.2025 | 10:01
Yol verme kavgasında sırtından bıçaklayıp öldürdü | Video 05:20
Yol verme kavgasında sırtından bıçaklayıp öldürdü | Video 05.01.2025 | 10:01
Büyükçekmece’de denizin dibinde korkutan müsilaj manzarası kamerada | Video 06:28
Büyükçekmece'de denizin dibinde korkutan müsilaj manzarası kamerada | Video 05.01.2025 | 10:01
10 milyon mal varlıkları olan bohçacı hırsızlara Avcı operasyonu | Video 02:36
10 milyon mal varlıkları olan bohçacı hırsızlara "Avcı" operasyonu | Video 05.01.2025 | 10:01
Ankara’da otobüs durağına silahlı saldırı kamerada | Video 01:17
Ankara’da otobüs durağına silahlı saldırı kamerada | Video 05.01.2025 | 08:32
Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 34:33
Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 04.01.2025 | 16:24
Nevşehir’de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:51
Nevşehir'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 04.01.2025 | 15:49
Türkiye ’Ferdi Baba’sına veda ediyor! Ferdi Tayfur’un hayranları onu böyle anlattı | Video 57:01
Türkiye 'Ferdi Baba'sına veda ediyor! Ferdi Tayfur'un hayranları onu böyle anlattı | Video 04.01.2025 | 14:52
Başakşehir’de ters dönen otomobildeki 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 01:17
Başakşehir’de ters dönen otomobildeki 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 04.01.2025 | 14:30
Adana’da sokak ortasında husumetli kavgası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:51
Adana'da sokak ortasında husumetli kavgası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 04.01.2025 | 11:50
Eğirdir Gölü’nde kaçak 350 Kerevit Pinteri ele geçirildi | Video 01:46
Eğirdir Gölü’nde kaçak 350 Kerevit Pinteri ele geçirildi | Video 04.01.2025 | 11:13
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 00:35
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 04.01.2025 | 10:58
Arnavutköy’deki cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07:25
Arnavutköy'deki cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 04.01.2025 | 10:32
Soygun planı cam engeline takıldı, o anlar kameralara anbean yansıdı | Video 01:06
Soygun planı cam engeline takıldı, o anlar kameralara anbean yansıdı | Video 04.01.2025 | 10:32
Nevşehir’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı | Video 02:28
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı | Video 04.01.2025 | 09:17
Ölümle sonuçlanan hasarlı kaza tartışması şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03:28
Ölümle sonuçlanan hasarlı kaza tartışması şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03.01.2025 | 16:07
Eğlence mekanında tartıştığı güvenlik görevlisi tarafından böyle dövüldü! | Video 00:56
Eğlence mekanında tartıştığı güvenlik görevlisi tarafından böyle dövüldü! | Video 03.01.2025 | 15:01
Evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:49
Evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.01.2025 | 14:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA