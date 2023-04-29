Gazipaşa'da dere taştı, domates serası sular altında kaldı | Video
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı, domates seraları sular altında kaldı.
Sera sahibi Ali Şanlı, durumu jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gazipaşa Ziraat Odası'na bildirdi. Bölgeye gelen ekipler hasar tespit çalışması yaptı.
Ali Şanlı'nın eşi Fatma Şanlı, "Burada karayollarına ait suyun aktığı bir dere vardı. Dere yatağı değiştirildiği için camekanım zarar gördü. Ürünlerimin hepsi ziyan oldu. Toplamda 5 bin adet domates fidanım sular altında kaldı. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.
Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ise, üreticiye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bazı kişilerin dere yataklarını değiştirmesi, yağışlarında fazla gelmesinden dolayı su baskınları yaşanıyor. Maliyetleri düşündüğümüz zaman bayağı bir zarar var. Dere yataklarının çıkarılması lazım. Dere yataklarını değiştirmememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
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