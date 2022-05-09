Gökyüzü kan kırmızı oldu! Çin'de meydana gelen "kızıl gökyüzü" halkı sokaklara döktü... | VİDEO

Çin’in Zhejiang eyaletinde kent sakinleri korkunç bir olayla karşılaştı. Görenlerin gözlerine inanamadığı olayda gökyüzü kan kırmızı renge bürünürken bu durum karşısında binlerce kişi adeta sokaklara döküldü. Kayıt altına alınan o anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Bilim insanları bu tüyler ürperten görüntünün perde arkası hakkında açıklama yaptı.

Dünya Çin'in Zhejiang eyaletinde meydana gelen kızıl gökyüzü görüntülerini konuşuyor. Söz konusu görüntüler Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'da 150 milyondan fazla görüntüleme alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. İşte gökyüzünün kan kırmızı renge büründüğü o anlar ve korkutucu olayın yaşandığı bölgeye dair detaylar...