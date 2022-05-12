Video Yaşam Güzel oyuncu Pınar Deniz sezonu Antalya'da açtı! Dalgaların azizliğine uğrayan Pınar Deniz'in zor anları... | Video
Güzel oyuncu Pınar Deniz sezonu Antalya'da açtı! Dalgaların azizliğine uğrayan Pınar Deniz'in zor anları... | Video

Güzel oyuncu Pınar Deniz sezonu Antalya'da açtı! Dalgaların azizliğine uğrayan Pınar Deniz'in zor anları... | Video

12.05.2022 | 15:34

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Pınar Deniz "Dalgaların azizliğine uğrayan bir Pınar çizelim şuraya" diyerek kumsalda bornozla yürüdüğü anlarını sosyal medyada paylaştı. Deniz, doğal haliyle hayran bıraktı. İşte güzel oyuncunun o paylaşımı...

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