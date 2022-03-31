Hastane personellerinin dolaplarını kırdı, ziynet eşyalarını alıp kaçtı | Video

İstanbul’da girdiği bir hastanede hastane çalışanlarına ait kilitli dolapları kırarak 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir araç kontak anahtarı çalan kişi yakalandı.

İstanbul Polisi; Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir hastaneden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir adet araç kontak anahtarının çalınması üzerine harekete geçti. Ziynet eşyalarını ve araç kontak anahtarını çalan hırsızın hastaneye girdiği, hastane çalışanlarına ait dolapların kilidini kırarak içerisinde bulunan ziynet eşyaları ile araç kontak anahtarını çaldığı ve elinde bir poşetle hastaneden uzaklaştığı tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen A.T. bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. A.T.'nin üzerinde ve ikamet adresinde yapılan aramalarda; 16 bin 900 lira nakit para, 1'i kuru sıkı, 1'i havalı ve 1'i ruhsatsız olmak üzere toplam üç tabanca ve bir çalıntı araç kontak anahtarı bulundu. "Hırsızlık" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edilen A.T. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından ötürü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.