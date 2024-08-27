Video Yaşam Hatay'da korku evinde korkudan bayılan çocuk kamerada!
Hatay'da korku evinde korkudan bayılan çocuk kamerada!

Hatay'da korku evinde korkudan bayılan çocuk kamerada!

27.08.2024 | 09:59

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gittiği korku evinde korkusundan bayılan çocuğun bu anları kameraya yansıdı.

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Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Göktuğ Kaplan ve ablası arkadaş grubuyla birlikte eğlenceli zaman geçirmek için korku evine gitti. Eğlenmek ve korkmak için para ödeyen Kaplan, karanlığa gömülen korku evinde zor anlar yaşadı. Kendisini korkutan iş yeri personelleri tarafından kaçırılmak istendiği an Kaplan, korkusundan bayıldı. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kaplan'ın zor anlar yaşadığı görüldü. Kaplan'ın korkusundan bayıldığı anlar sosyal medyada paylaşılırken görüntüler binlerce kez izlendi.
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