Video Yaşam Hatay'ın en küçük ilçesi Kumlu, depremlerin ardından böyle görüntülendi | Video
Hatay'ın en küçük ilçesi Kumlu, depremlerin ardından böyle görüntülendi | Video

Hatay'ın en küçük ilçesi Kumlu, depremlerin ardından böyle görüntülendi | Video

23.02.2023 | 09:41

Hatay'ın en küçük ilçesi Kumlu, meydana gelen depremler sonrası havadan görüntülendi.

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