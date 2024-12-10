Helikopter kazası şehitleri törenle memleketlerine uğurlanacak | Video
Isparta'da eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin teması sonucu düşen helikopterde şehit olan 6 asker için sabah Süleyman Demirel Havaalanı'nda tören düzenlenecek ve cenazeleri ailelerine gönderilecek.
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