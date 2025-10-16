Helikopterlerin gözetiminde "Bayğaralar" çetesi adliyeye sevk edildi | Video
Adana merkezli 10 ilde cinayet, uyuşturucu gibi bir çok suça karışan organize suç örgütü "Bayğaralar" çetesine yönelik yapılan operasyonda yakalanan aralarında kadınlarında bulunduğu 100'den fazla şüpheli adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin sevki sırasında polis helikopterlerinin de havadan gözetim yapması dikkat çekti.
Emniyetteki ifade işlemleri bugün tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sevk sırasında helikopterlerle havadan gözetim yapılması dikkat çekti.
Çete lideri olduğu ileri sürülen Ramazan Bayğara'nın ise Yunanistan'da tutuklu olduğu öğrenildi.
