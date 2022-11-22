İlk öğretmenler gününe ulaşamadı... Öğretmenler Günü çiçeği tabutuna konuldu | Video

Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki Ayşenur öğretmen bu yıl göreve başlamış. Öğretmenler Günü’ne 3 gün kala şehit olan aylık öğretmenin tabutunun önüne bırakılan “Öğretmeler Gününün kutlu olsun şehidim” yazılı çelenk ise yürek dağladı.

4 çocuk sahibi Mustafa ve Hayriye Alkan çiftinin en büyük çocuğu olan Ayşegül Alkan, Adıyaman Üniversitesi'den geçen yıl mezun oldu. Karkamış ilçesindeki Kocatepe İlkokulunda bu yıl ücretli öğretmen olarak göreve başlayan Ayşenur Alkan, ailesiyle birlikte yaşadığı Nizip ilçesindeki evinden Karkamış'taki okuluna her gün servisle gidiş-geliş yaparak gidiyordu.

Çiçeği burnunda öğretmen için Nizip Hazreti Ali Camiinde öğle namazına müteakip tören düzenlendi. Caminin avlusuna getirilen Türk Bayrağına sarılı tabutun önüne "Öğretmenler Günün kutlu olsun şehidim" yazılı çelenk konuldu.

Cenaze törenine şehit öğretmenin babası Mustafa, annesi Hayriye Alkan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Ayşenur Alkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Nizip Mezarlığında toprağa verildi.

KIZIMIZ ÖĞRETMEN OLDU

İlk çocuğunu kaybetmenin acısıyla yıkılan baba Mustafa Alkan, "Kızım bu yıl ücretli öğretmenliğe başvurdu. Görevi Karkamış'a çıktı. Okuluna her gün servisle gidip geliyordu. Sabah evden çıktı, acı haberle yıkıldık. Kulaklarımıza inanamadık, daha doğrusu inanmak istemedik. Daha küçüktü. 'Kızımız öğretmen oldu' diye seviniyorduk. Yüreğimiz yanıyor, başka bir şey söylemek istemiyorum. Bizi yaktılar, Allah kendilerini de yaksın" dedi.

ANNEM, AYŞEM!

İlk göz ağrısı olan kızının tabutunun ardından yanındakilerin yardımıyla yürüyerek, "Annem, annem, Ayşem" diyerek ağıt yakan acılı anne Hayriye Alkan ise, "Kızım çok düşünceliydi, kimseye yük olmak istemezdi. Harçlığını çıkarmak için atamayı beklemedi, ücretli öğretmenliğe başvurdu. Canımızı yaktılar, gülümüzü kopardılar" diye konuştu.