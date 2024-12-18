İnternet kafe çıkışı tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video
İstanbul Esenyurt’ta internet kafe çıkışı gençler bilinmeyen bir nedenden dolayı tekmeli yumruklu kavga etti. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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