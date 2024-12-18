Video Yaşam İnternet kafe çıkışı tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video
İnternet kafe çıkışı tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video

İnternet kafe çıkışı tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video

18.12.2024 | 11:35

İstanbul Esenyurt’ta internet kafe çıkışı gençler bilinmeyen bir nedenden dolayı tekmeli yumruklu kavga etti. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir kafe çıkışında gençler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir anda bir birine giren gençleri çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Tekmeli yumruklu kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, gençlerin kavga ettiği ve çevredekilerin ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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