İrem Derici’den eski sevgilisi Cem Belevi hakkında çok ağır sözler! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Hadise, Antalya'da "Domates Kraliçesi" seçildi | Video 15.05.2022 | 15:51
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Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı | Video 15.05.2022 | 15:51
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Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü | Video 15.05.2022 | 15:52
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Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı | Video 15.05.2022 | 15:02
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Hal çalışanının tazyikli su akan hortumla imtihanı kamerada | Video 15.05.2022 | 13:41
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Soyguncu hasta ziyaretinde yakalandı | Video 15.05.2022 | 13:18
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Merada doğan kuzunun ilk adımları | Video 15.05.2022 | 12:27
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Erzincan'da iki grup birbirine girdi, çevredekiler film gibi izledi | Video 15.05.2022 | 12:27
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Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti | Video 15.05.2022 | 12:27
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İstanbul’da cephaneliğe çevrilen eve operasyon kamerada | Video 15.05.2022 | 12:27
İrem Derici’den eski sevgilisi Cem Belevi hakkında çok ağır sözler...