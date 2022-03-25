Video Yaşam İşletmelerin korkulu rüyası olmuşlardı: Yakalandılar! | Video
İşletmelerin korkulu rüyası olmuşlardı: Yakalandılar! | Video

İşletmelerin korkulu rüyası olmuşlardı: Yakalandılar! | Video

25.03.2022 | 14:23

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Çanakkale’de Barlar Sokağı’nda bulunan restoran ve eğlence mekânlarını haraca bağladıkları ileri sürülen 12 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin güpegündüz sokak ortasında işletmeleri korkutmak amacıyla mekânlara düzenledikleri saldırılar güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Çanakkale merkezdeki Barlar Sokağı'nda bulunan eğlence merkezlerini tehdit ve şiddetle haraca bağladıkları ileri sürülen şüpheliler için operasyon başlattı. Onlarca işletmenin korkulu rüyası haline gelen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 12 şüphelinin birlikte hareket ettikleri, cebir ve şiddet kullanarak işyerleri ve şahıslar üzerinde yağma suçu işledikleri ileri sürüldü.

GÜPEGÜNDÜZ MEKÂNLARA SALDIRI

Güvenlik kameralarına da yansıyan olaylarda şüphelilerin Fetvane Sokak'ta bulunan S. isimli bir eğlence mekânının önüne beyaz renkli bir otomobille geldikleri tespit edildi.

Görüntülerde uzun namlulu silahla araçtan inen bir şüphelinin rahat hareketlerle mekâna ateş açmaya çalıştığı ancak tüfeği kullanamayınca araçtan inen başka bir şüphelinin tüfeği kullanmayı öğrettiği görüldü.

Şüphelilerin ellerini kollarını sallayarak mekândan ayrılmaları dikkat çekti.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan 12 şüpheli, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yönetme ve üye olma', 'suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma', 'nitelikli tehdit', 'kasten yaralama', 'hakaret', 'mala zarar verme' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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