Video Yaşam Isparta'da genç kızlar sokak ortasında saç başa girdi! Arkadaşları gülerek: "Ayırmayın, ayırıyor gibi yapın..." | Video
Isparta'da genç kızlar sokak ortasında saç başa girdi! Arkadaşları gülerek:

Isparta'da genç kızlar sokak ortasında saç başa girdi! Arkadaşları gülerek: "Ayırmayın, ayırıyor gibi yapın..." | Video

15.12.2021 | 09:47

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Isparta’da okul çıkışı karşı karşıya gelerek saç baş kavga eden 2 genç kızı arkadaşları ayırmak yerine cep telefonu kamerasından kayıt altına alarak kavgayı gülerek izlediler. Kızların sokak ortasındaki kavgası, görenleri hayrete düşürdü.

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Çünür mahallesinde cadde üzerinde kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Yeni şehirde öğle saatlerinde okul çıkışı karşı karşıya gelen genç kızlar henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. İlk önce birbiriyle konuşmaya başlayan kızlar daha sonra sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde birbirine girdi. Saç baş kavga eden kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Okul arkadaşları kavgayı ayırmak yerine cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak olayı gülerek izlediler.

"BEN OLSAM KAFASINI BİSİKLET ZİNCİRİNE SOKARDIM, AYIRIYORMUŞ GİBİ YAPIN AYIRMAYIN"
Isparta'da Çünür yeni şehir mahallesinde Şehit Ali Hekim Lisesinde okuyan gençler okul çıkışı henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih eden arkadaşları kavgayı cep telefonu kamerasına kaydederek "Ben olsam kafasını bisiklet zincirine sokardım, ayırıyormuş gibi yapın ayırmayın" dedi. Yere düşen kızlar birbirlerinin saçını çekerek kavgaya devam ederken, arkadaşları kavgayı gülerek izlemekle yetindi. Sokaktan geçen vatandaşlar kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı. Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.

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