Video Yaşam İstanbul Esenler’de dehşet anları! Bomba gibi patladı | Video

İstanbul Esenler’de dehşet anları! Bomba gibi patladı | Video

İstanbul Esenler’de dehşet anları! Bomba gibi patladı | Video
21.07.2020 | 10:57

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İstanbul Esenler’de Havaalanı Mahallesi bulunan 10 katlı bir binanın 6’ncı katında bulunan dairenin kliması bomba gibi patladı. Alev topunun çıktığı patlama sesi birçok mahalleden duyulurken, patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Esenler'de Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairede bulunan klimada önce yangın çıktı. Bir süre yanan klima daha sonra adeta bomba gibi patladı. Patlama sesi ilçede bulunan birçok mahalleden duyuldu.


Patlamayı gören vatandaşlar olayı hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ve zabıta gerekli önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangını büyümeden söndürdü. Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlama anında dairede kimsenin olmaması, büyük bir facianın önüne geçti. Patlama sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.


Öte yandan patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İlk yangını gördüğünde kameraya çekmeye başlayan vatandaş, devamında büyük bir gürültü ve alev topu ile meydana gelen patlamayı da görüntüledi ve panik yaşadı.

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