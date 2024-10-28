Video Yaşam İstanbul Kağıthane'deki bıçakla iki kardeşi taciz eden sapık kamerada!
İstanbul Kağıthane'deki bıçakla iki kardeşi taciz eden sapık kamerada!

İstanbul Kağıthane'deki bıçakla iki kardeşi taciz eden sapık kamerada!

28.10.2024 | 10:26

Kağıthane'de eline bıçak alan bir kişi, yaklaşık 4 aydır takip ettiği iki kız kardeşin kapısına dayanıp “açın kapıyı sizi seviyorum" diyerek taciz etti. Karşı binada oturan şüphelinin daha önce de kendilerine camdan öpücük attığını iddia eden kız kardeşlerin şikayeti üzerine gözaltına alınan Selami B. 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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