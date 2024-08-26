İstanbul Tuzla'da valeler ve araç sürücüsü arasındaki sopalı tekmeli kavga kamerada!
Tuzla'da bir otomobil sürücüsü ve bir mekanın valeleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma tekmeli ve sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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