Video Yaşam İstanbul’da DEAŞ ve El Nusra’ya operasyon: 9 gözaltı | Video
İstanbul’da DEAŞ ve El Nusra’ya operasyon: 9 gözaltı | Video

İstanbul’da DEAŞ ve El Nusra’ya operasyon: 9 gözaltı | Video

31.01.2023 | 11:06

İstanbul’da DEAŞ ve El Nusra’ya yönelik düzenlenen operasyonda, söz konusu örgütlere fon sağlamak amacıyla “infak” adı altında para transferi yaptıkları ileri sürülen 9 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

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İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra'ya yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütlerine "İnfak" adı altında para transferi yaparak maddi destek sağlayan dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dekont, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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