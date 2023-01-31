İstanbul’da DEAŞ ve El Nusra’ya operasyon: 9 gözaltı | Video 31.01.2023 | 11:06 İstanbul’da DEAŞ ve El Nusra’ya yönelik düzenlenen operasyonda, söz konusu örgütlere fon sağlamak amacıyla “infak” adı altında para transferi yaptıkları ileri sürülen 9 şüphelinin yakalandığı belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra'ya yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütlerine "İnfak" adı altında para transferi yaparak maddi destek sağlayan dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dekont, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.