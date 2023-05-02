İstanbul’da eski damat dehşeti yaşayan kayınpeder o anları anlattı | Video
Kağıthane’de eski damadının boşanma aşamasındaki eşini mahkemeye götürdüğü gerekçesiyle aracı saldırıya uğrayan kayınpeder o anları anlattı. Kayınpeder Vural Çay, “ Uzaklaştırma kararına rağmen mahalleme gelip elinde sopalarla aracıma saldırdı. Şahıs hala elini kolunu sallayarak rahatça geziyor. Ben ve ailem sokakta yürürken hiç rahat değiliz” dedi.
ARACINA ARACIYLA SALDIRIP ATEŞ AÇMIŞTI
Bunun üzerine Vural Ç. üvey kızının boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Tehditlerini sürdüren Umut C., Vural Ç. ile yaşadığı tartışma sonrası aracıyla sokağa gelmişti. Burada Vural Ç.'nin park halindeki aracına kendi aracıyla defalarca çarpan şahıs, ardından araçtan inmişti. Sopayla araca saldıran şahıs, mahalleliye adeta korku dolu anlar yaşatmıştı. Olayın ardından şahıs ardından aracına binerek kaçmıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara anbean yansımıştı.
"ŞAHIS HALA ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK RAHATÇA GEZİYOR"
Yaşananları anlatan kayınpeder Vural Çay, "Olay günü eski damadım Umut Cengiz'in boşanma aşamasında olduğu eşi Büşra Cengiz'i mahkemeye götürdüm. Mahkeme çıkışı Umut Cengiz ile karşılaştım. Eşimi mahkemeye nasıl götürürsün diye bana gıcık olmuş. Umut Cengiz 2 gün sonra mahalleye gelip park halindeki aracımı tekmelemiş ben bunun üzerine karakola gidip şikayette bulundum. Umut Cengiz'e uzaklaştırma kararı çıktı. Uzaklaştırma kararında aynen şöyle yazıyordu, 'Umut Cengiz Vural Çayın oturmakta olduğu mahallesine hiçbir şekilde giremez'" dedi.
"MAHALLEME GELİP ELİNDE SOPALARLA ARACIMA SALDIRDI"
Çay, "Umut Cengiz uzaklaştırma kararı çıktığı halde mahalleme gelip elinde sopalarla aracıma saldırdı. Aracın ön arka bütün camları kırıldı. Daha sonra ben karakola gittiğimde aracıyla gelerek önden arkadan defalarca bize çarptı. Oradan uzaklaştığı esnada ise silahıyla sa 3,4 el havaya ateş açtı. Ben şikayetçi olduğum halde şahıs hala elini kolunu sallayarak rahatça geziyor. Ben ve ailem sokakta yürürken hiç rahat değiliz. Yetkililerin bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.
POLİS SALDIRGAN DAMADI YAKALAMIŞTI
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin incelemesi sonrasında Vural Ç., eski damadından şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Umut C.'yi yaptığı çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakalamıştı. Gözaltına aşınan şahıs, emniyette ifadesinin alınması ve "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.
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