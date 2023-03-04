İstanbul'da kaçak alkol imalathanesine baskın: 3 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi | Video
Eyüpsultan'da kaçak alkol imalathanesine düzenlenen baskında 3 bin 700 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi de suç üstü yakalandı.
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