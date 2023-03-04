Video Yaşam İstanbul'da kaçak alkol imalathanesine baskın: 3 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi | Video
İstanbul'da kaçak alkol imalathanesine baskın: 3 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi | Video

İstanbul'da kaçak alkol imalathanesine baskın: 3 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi | Video

04.03.2023 | 09:43

Eyüpsultan'da kaçak alkol imalathanesine düzenlenen baskında 3 bin 700 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi de suç üstü yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İş insanından tehditle 2 milyon lira isteyen şüpheliler yakalandı | Video 01:17
İş insanından tehditle 2 milyon lira isteyen şüpheliler yakalandı | Video 04.03.2023 | 11:01
Sultangazi’de aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! Kaza anı kamerada | Video 01:53
Sultangazi'de aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! Kaza anı kamerada | Video 04.03.2023 | 10:22
İlaç yerine su enjekte ettiler! Suçüstü yakalandılar… | Video 01:50
İlaç yerine su enjekte ettiler! Suçüstü yakalandılar… | Video 04.03.2023 | 10:19
Kağıthane’de sokak savaş alanına döndü; otomobile kurşun yağdırdılar, evlere de isabet etti | Video 02:13
Kağıthane'de sokak savaş alanına döndü; otomobile kurşun yağdırdılar, evlere de isabet etti | Video 04.03.2023 | 09:43
İstanbul’da kaçak alkol imalathanesine baskın: 3 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi | Video 01:26
İstanbul'da kaçak alkol imalathanesine baskın: 3 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi | Video 04.03.2023 | 09:43
Başakşehir’de kontrolden çıkan otomobil demir parmaklıklara saplandı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 03:14
Başakşehir’de kontrolden çıkan otomobil demir parmaklıklara saplandı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 04.03.2023 | 09:11
Bayrampaşa’da feci kaza! Kendi kullandığı ticari aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti | Video 02:36
Bayrampaşa’da feci kaza! Kendi kullandığı ticari aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti | Video 04.03.2023 | 09:12
Altılı koalisyonun halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine | Video 01:14
Altılı koalisyonun halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine | Video 03.03.2023 | 22:29
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak | Video 10:01
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak | Video 03.03.2023 | 21:54
AK Partili isimler 6’lı koalisyonun dağılmasını yorumladı: Hepsi birlikte tarih oluyor | Video 12:16
AK Partili isimler 6’lı koalisyonun dağılmasını yorumladı: Hepsi birlikte tarih oluyor | Video 03.03.2023 | 18:48
Çıkan yangında odunluk ve ahır alevlere teslim oldu | Video 01:27
Çıkan yangında odunluk ve ahır alevlere teslim oldu | Video 03.03.2023 | 16:46
Pendik’te otomobil sürücüsüyle kuryenin yol verme tartışması kamerada | Video 00:55
Pendik'te otomobil sürücüsüyle kuryenin yol verme tartışması kamerada | Video 03.03.2023 | 16:32
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki çocuğa çarptı: 1 ölü | Video 00:17
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki çocuğa çarptı: 1 ölü | Video 03.03.2023 | 16:12
İki ayrı dükkandan cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı | Video 01:31
İki ayrı dükkandan cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı | Video 03.03.2023 | 15:15
İş insanlarına şantaj yapan 25 suç örgütü üyesi adliyede | Video 01:04
İş insanlarına şantaj yapan 25 suç örgütü üyesi adliyede | Video 03.03.2023 | 15:13
Hacı Bayram Veli Camii’nde binlerce insan depremde vefat edenlere dua etti | Video 02:10
Hacı Bayram Veli Camii'nde binlerce insan depremde vefat edenlere dua etti | Video 03.03.2023 | 15:08
Akıllara durgunluk veren Recep Arı cinayetinin sebebi ortaya çıktı | Video 00:57
Akıllara durgunluk veren Recep Arı cinayetinin sebebi ortaya çıktı | Video 03.03.2023 | 14:22
Kuyumcuların enkazından ziynet çalıp İstanbul’da bozdurmaya çalıştılar | Video 05:44
Kuyumcuların enkazından ziynet çalıp İstanbul'da bozdurmaya çalıştılar | Video 03.03.2023 | 14:15
Deprem dehşeti İslahiye’de güvenlik kameralarına yansıdı | Video 04:51
Deprem dehşeti İslahiye'de güvenlik kameralarına yansıdı | Video 03.03.2023 | 14:16
Tır ile kamyonetin kazası kameraya böyle yansıdı | Video 01:45
Tır ile kamyonetin kazası kameraya böyle yansıdı | Video 03.03.2023 | 13:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA