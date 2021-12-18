Video Yaşam İstanbul'da konum bahanesiyle müşterinin telefonunu çalan taksici kamerada
İstanbul'da konum bahanesiyle müşterinin telefonunu çalan taksici kamerada

İstanbul'da konum bahanesiyle müşterinin telefonunu çalan taksici kamerada

18.12.2021 | 11:44

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İstanbul Şişli'de konum bulmak için kullandığı müşterisinin cep telefonunu geri vermeyip çalan taksici M.A. güvenlik kamera yardımı ile yakalandıktan sonra şoför kartı iptal edildi.

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