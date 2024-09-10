İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve vize hazırlayan şebekeye operasyon: 15 gözaltı | Video
İstanbul'da düzensiz göçmenler ve firariler için sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi hazırladığı belirlenen 15 kişilik şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.
Söz konusu adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda bin 743 basıma hazır sahte kimlik kartı, bin 489 sahte vize etiketi, 196 sahte AB ülkelerine ait pasaport, 68 tane sahtecilikte kullanılan slikon mühür, 12 ayrı ülkeye ait silikon mühür kalıbı, AB ülkelerine ait 10 sahte sürücü belgesi, sahtecilikte kullanılan 9 mühür stampa, her birinin üzerinde bir çip bulunan 8 boş kart, 5 mor cihaz, lazer markalama ve kazıma makinası ile bir dizüstü bilgisayar ve sahte belge üretiminde kullanılan çok sayıda çeşitli materyal ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlılardan Murat İ., Bilal S., Fikret B., Masood M.Y.Y., Ali S., Amanj H.K.K. ve Saadi R. adlı 7 şüpheli 6 Eylül sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ger kalan Hazni A., Halis E., Saylan E., Yusuf A., Kamil D., Rebwar A.M.M., Tahsın M.A.A. ve Raja M. adlı 8 şüphelinin ise "Adli Kontrol" ve "Yurtdışı Çıkış Yasağı" hükümleri uyarınca salıverildiği öğrenildi.
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