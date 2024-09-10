Video Yaşam İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve vize hazırlayan şebekeye operasyon: 15 gözaltı | Video
İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve vize hazırlayan şebekeye operasyon: 15 gözaltı | Video

İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve vize hazırlayan şebekeye operasyon: 15 gözaltı | Video

10.09.2024 | 11:41

İstanbul'da düzensiz göçmenler ve firariler için sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi hazırladığı belirlenen 15 kişilik şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, Fatih'teki 7 ayrı adreste sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi imal edildiği belirlendi. 6'sı Irak asıllı, biri İran uyruklu olmak üzere 15 kişiden oluşan şebekeyi takibe alan polis, çalışmalarını genişletti. Tespit edilen ve faaliyet gösteren 7 işyeri ve 2 araca yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sahte pasaport, sahte kimlik, sahte sürücü belgesi, müşteri temini, ürün dağıtımı, yer temini gibi faaliyetlerde rol alan ve suça karışan Murat İ., Bilal S., Fikret B., Masood M.Y.Y., Ali S., Amanj H.K.K., Saadi R., Hazni A., Halis E., Saylan E., Yusuf A., Kamil D., Rebwar A.M.M., Tahsın M.A.A. ve Raja M. adlı 15 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda bin 743 basıma hazır sahte kimlik kartı, bin 489 sahte vize etiketi, 196 sahte AB ülkelerine ait pasaport, 68 tane sahtecilikte kullanılan slikon mühür, 12 ayrı ülkeye ait silikon mühür kalıbı, AB ülkelerine ait 10 sahte sürücü belgesi, sahtecilikte kullanılan 9 mühür stampa, her birinin üzerinde bir çip bulunan 8 boş kart, 5 mor cihaz, lazer markalama ve kazıma makinası ile bir dizüstü bilgisayar ve sahte belge üretiminde kullanılan çok sayıda çeşitli materyal ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlılardan Murat İ., Bilal S., Fikret B., Masood M.Y.Y., Ali S., Amanj H.K.K. ve Saadi R. adlı 7 şüpheli 6 Eylül sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ger kalan Hazni A., Halis E., Saylan E., Yusuf A., Kamil D., Rebwar A.M.M., Tahsın M.A.A. ve Raja M. adlı 8 şüphelinin ise "Adli Kontrol" ve "Yurtdışı Çıkış Yasağı" hükümleri uyarınca salıverildiği öğrenildi.
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