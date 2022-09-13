İstanbul’da taksi gaspı kamerada: Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı | Video

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Beyoğlu’nda müşteri olarak ticari taksiye binen bir şahıs, bıçak çekerek taksiciyi gasp etmek istedi. Paniğe kapılan taksici korkuyla araçtan kendini aşağıya atarak arkasına bile bakmadan kaçtı. Gaspçı ise ticari taksinin sürücü koltuğuna geçerek yoluna devam etti. Olay anı kameralara yansırken, polis ekipleri taksiyi bulup bıçaklı gaspçıyı yakaladı.
POLİS ADIM ADIM İZ SÜRÜP YAKALADI
Gaspçı ise sürücü koltuğuna geçerek araçla hızlıca olay yerinden kaçtı. Olayın şokunu atlatan ticari taksi sürücü Gaffar T.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Fatih'e giderek taksiyi burada terk ettiği tespit edildi. Takside inceleme yapan ekipler ardından sahibine teslim etti. Öte yandan gaspçıyla ilgili çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Faruk T. olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda şehir dışına kaçtığı tespit edilen gaspçı şahıs, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
BIÇAK ÇEKİLİNCE ARAÇTAN İNİP ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI
Beyoğlu'nda ticari taksi sürücüsünün gaspa uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari taksi içerisinde bir hareketlerin yaşandığı daha sonrasında taksi sürücüsünün araçtan atlayarak kaçtığı ve gaspçının da araca binip olay yerinden kaçtığı görülüyor.