İstanbul’da yaşanan sokak kavgaları kamerada: Sokaklar boks maçını aratmadı | Video
Beyoğlu’nda 15 kişi parkta birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Esenler’de ise taksi şoförü ile araç sürücüsü bir anda yol ortasında yumruklaşmaya başladı. Yaşanan kavgalar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
15 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİLER
Beyoğlu ve Fatih'te ise 15 kişilik gruplar, bilinmeyen bir nedenle birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan kadın ve çocukların korkuyla izlediği kavgayı vatandaşlar ayırdı. Sokağın ortasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
SOKAĞI RİNGE ÇEVİRDİLER
Esenler'de taksi şoförü ile araç sürücüsü araçlarını yol ortasında bırakarak kavga etmeye başladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga adeta boks maçlarını aratmadı. Belediye çalışanlarının araya girmesiyle son bulan kavga, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
VATANDAŞLAR KAVGAYI FİLM GİBİ İZLEDİ
Şişli ve Esenler'de ise geç saatlerde sokak ortasında gruplar tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Sokakta dakikalarca süren kavgaları çevredeki vatandaşlar film gibi izledi. Diğer vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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