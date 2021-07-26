İşte Ece Erken ve eşinin adının karıştığı kavganın görüntüleri! 20 bin TL'lik hesaba itiraz edince sandalyaler havada uçuştu

Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı bir mekanda yemek yemiş ve gelen 20 bin TL'lik hesap üzerine tartışma çıktığını söylemişti. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü büyük olayda sandalyelerin havada uçuştuğu görüntüler ortaya çıktı.