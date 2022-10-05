İzmir'de iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı | Video
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir parkta iki grup arasında köpeklere kötü davranılması konusu yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan arbedede bir kişi cam şişesiyle boğazından yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Parkta bulunan vatandaşların durumunun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu tespit edilen Yüksel, ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Yüksel'in ameliyata alındığı öğrenilirken, kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.