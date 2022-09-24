Kadın yolcu minibüs şoförüne sinirlendi, terlikle saldırdı! O anlar kamerada | Video
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Esenyurt'ta minibüste seyahat ederken durak dışında inmek isteyen yabancı uyruklu kadın yolcu, şoför indirmeyince ortalığı birbirine kattı. Şoför ile kavga eden kadın, sürücüyü yumruk ve terlikle darp ederek araca zarar verirken yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
KAVGA ANI KAMERADA
Yaşanan kavga anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yabancı uyruklu kadının, sürücüye yumruk ve terlik ile saldırdığı, otobüsteki yolcuların şoförü sakinleştirmeye çalıştığı ve minibüsün uzaklaştığı görüldü.