Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesine 3'üncü saldırı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı | Video 15.09.2021 | 10:44
03:19
03:21
Arnavutköy’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 15.09.2021 | 10:20
01:01
Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı | Video 15.09.2021 | 10:13
04:27
00:20
Van’da ‘Kapkaç’ ve ‘Yankesicilik’ suçundan aranan şüpheli yakalandı | Video 15.09.2021 | 09:44
00:27
Kadıköy'de restoranda yangın sonrası korkutan patlama kamerada | Video 15.09.2021 | 09:44
00:33
01:29
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesine 3'üncü saldırı | Video 15.09.2021 | 09:34
03:23
İstanbul D-100 Karayolunda korku dolu anlar! Alev alev yandı 15.09.2021 | 09:01
05:56
İstanbul Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın 15.09.2021 | 09:01
02:08
03:19
Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı | Video 15.09.2021 | 09:11
04:03
01:41
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürmüştü! O cani hakkında karar verildi | Video 15.09.2021 | 08:58
02:26
01:18
Zeytinburnu’nda sokak ortasında kadın cinayeti | Video 15.09.2021 | 08:45
04:35
Kadıköy’de 3 katlı restoran alev alev yandı | Video 15.09.2021 | 08:45
00:45
00:41
Konya'da tefecilik ve ihaleye fesat operasyonu: 13 gözaltı 14.09.2021 | 17:04
Konya’da Kadir Şeker ile yaşanan boğuşma sırasında bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran’ın Antalya’da yaşayan annesi Mübeyyen Güner ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, davanın bir numaralı tanığı Ayşe Dırla’nın eski eşi ve yakınlarının saldırısına uğradı. Şüpheliler belediye otobüsünü durdurup bıçakla saldırırken, aldığı darbe nedeniyle Remzi Duran’ın burnu kırıldı. Daha önce babasına ve annesine, bu seferde hem annesine hem kendisine saldırıldığını belirten Remzi Duran, “Can güvenliğimiz yok. Koruma talebinde bulunduk. Biz ölünce mi koruma verilecek? Karşımızdakiler bizi ölümle tehdit ediyor” dedi.