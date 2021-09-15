Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesine 3'üncü saldırı | Video

Konya’da Kadir Şeker ile yaşanan boğuşma sırasında bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran’ın Antalya’da yaşayan annesi Mübeyyen Güner ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, davanın bir numaralı tanığı Ayşe Dırla’nın eski eşi ve yakınlarının saldırısına uğradı. Şüpheliler belediye otobüsünü durdurup bıçakla saldırırken, aldığı darbe nedeniyle Remzi Duran’ın burnu kırıldı. Daha önce babasına ve annesine, bu seferde hem annesine hem kendisine saldırıldığını belirten Remzi Duran, “Can güvenliğimiz yok. Koruma talebinde bulunduk. Biz ölünce mi koruma verilecek? Karşımızdakiler bizi ölümle tehdit ediyor” dedi.