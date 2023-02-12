Kahraman hemşireler A Haber'de! Deprem sırasında yeni doğan bebeklerin olduğu kuvözleri tutmuşlardı | Video
Gaziantep'teki bir hastanede görev yapan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem anında yaşadıkları panik kameralara yansıdı. Prematüre ve hasta bebeklerin bulunduğu odaya koşan hemşireler, elleriyle içerisinde bebek bulunan kuvözleri tuttu.
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