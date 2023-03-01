Kaldırımda yürürken kafasına buz parçası düştü, öldü | Video

Erzurum’da İlhami Demirtaş isimli bir vatandaş işine gitmek üzere kaldırımda yürürken kafasına buz düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İlhami Demirtaş’ın üzerine düşen buzlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.