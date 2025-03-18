Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği böyle devrildi | Video 18.03.2025 | 12:44 İstanbul Bayrampaşa’da kaldırımda yürüyen vatandaşın kafasına elektrik direği devrildi. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, elektrik direğinin devrildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye vatandaş kaldırımda yürüdüğü esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik üzerine devrildi. Direğin üzerine devrilmesi sonucu şahıs ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

DİREĞİN DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Kaldırımda yürüdüğü esnada direğin vatandaşın üzerine devrildiği o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde vatandaşın kaldırımda yürüdüğü esnada direğin devrildiği görülüyor.