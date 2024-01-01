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Kapadokya’da yılın ilk gününde görsel şölen | Video

Kapadokya’da yılın ilk gününde görsel şölen | Video

01.01.2024 | 10:08

Nevşehir'de yeni yılın ilk gününde Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel bir şov sergiledi. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte gök yüzüne havalanan 100’den fazla balon hem binenler, hem de izleyenler için unutulmaz anlat yaşattı. Balonları izlerken üşüyenler de oynayarak ısınmaya çalıştı.

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Tarihi ve kültürel dokusuyla yılda milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bölgesi bu yılbaşında da doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Yeni yıla Kapadokya'da giren yerli ve yabancı turistler yılın ilk güneşini ve Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkânı buldu. Olumlu hava şartları da ve sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları yaklaşık 1 saat boyunca havada kalıyor. Peribacaları ve eşsiz vadilerin üzerinden süzülen balonlara binenler de gökyüzünden güneşin doğuşunu seyretme fırsatı buluyor. Son 10 yıl içinde dördüncü defa yılın ilk gününde havalandıklarını söyleyen sıcak hava balon pilotu Ahmet Başyiğit, "Yeni yılın ilk günü. Bu gün hava çok güzel ve güzel bir uçuş olacağını planlıyoruz. Yeni yılın bol turistli, bol uçuşlu bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılın ilk gününde hava çok güzel. Hava açık ve gün doğumunu yakalamayı hedefliyoruz. Bu arada son on yılda 4. Kez yılbaşında uçabiliyoruz. Bu nedenle de mutluyuz" dedi. Taylan'dan yılbaşı tatili için gelen Supısara Pothıkanon'da yaptığı açıklamada "Kapadokya bölgesinde balon ile uçacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Yeni yılın hepimize özel bir yıl olmasını diliyorum" dedi. Çok tuhaf duygular yaşadığını söyleyen Özbekistanlı Rasulbek Hojiyev'de yaptığı açıklamada "Her şey çok mükemmel. Ayla gün ışığı bir arada. Sabah erken saatte gelip balonların şişirilmesini de izledik. Şişen balonlar yukarıya kalkıyor. Daha önce böyle bir his yaşamamıştım. Sabah kalkmak biraz zahmetli oldu ama buraya geldiğimize değdi. Herkes buraya gelip bu manzarayı görmeli" ifadelerini kullandı.

Kayseri'den yılbaşı tatili için Kapadokya bölgesine gelen Hanife Akkaş da; sabah saatlerinde havanın çok soğuk olmasına rağmen balonları izlemeye geldiklerini söyleyerek, herkese balonları izlemeleri tavsiyesinde bulundu. Yeni yıla Kapadokya bölgesinde giren Ayşegül Yağız'da "Kayseri'den geliyoruz. Yılın ilk gününe böyle başladık. Çok mutluyuz" dedi.
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