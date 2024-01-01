Kapadokya’da yılın ilk gününde görsel şölen | Video
Nevşehir'de yeni yılın ilk gününde Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel bir şov sergiledi. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte gök yüzüne havalanan 100’den fazla balon hem binenler, hem de izleyenler için unutulmaz anlat yaşattı. Balonları izlerken üşüyenler de oynayarak ısınmaya çalıştı.
Kayseri'den yılbaşı tatili için Kapadokya bölgesine gelen Hanife Akkaş da; sabah saatlerinde havanın çok soğuk olmasına rağmen balonları izlemeye geldiklerini söyleyerek, herkese balonları izlemeleri tavsiyesinde bulundu. Yeni yıla Kapadokya bölgesinde giren Ayşegül Yağız'da "Kayseri'den geliyoruz. Yılın ilk gününe böyle başladık. Çok mutluyuz" dedi.
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