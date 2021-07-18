Video Yaşam Karabük'te feci kaza! Karşı şeride geçip otomobili biçti | Video

Karabük'te feci kaza! Karşı şeride geçip otomobili biçti | Video

Karabük'te feci kaza! Karşı şeride geçip otomobili biçti | Video
18.07.2021 | 14:12

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Karabük’te karşı şeride geçen bir otomobil, seyir halindeki diğer otomobili biçerken, aynı yol güzergahında meydana gelen bir başka kazada ise orta refüje çıkan araç devrildi.

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Edinilen bilgiye göre, Safranbolu istikametinden Karabük istikametine seyreden Nazlı Özmen idaresindeki otomobil Yeşil Mahalle çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjü aşarak karşı şeride geçerek, Gökhan Külte (40) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile Külte idaresindeki otomobil orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yattı. Adeta kağıt gibi yırtılan Tofaş marka otomobildeki sürücü Külte ile yanında yolcu olarak bulunan, İsmail Topçu (30) ve Ramazan Topçu yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Nazlı Özmen, Medikar Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÇOCUKLARI GEZDİRİRKEN DEVRİLDİ
Aynı yol güzergahında meydana gelen bir diğer kazada ise 5'i çocuk 6 kişi yaralandı. Karabük'ten Safranbolu istikametine seyir halinde olan Galip Özdoğan'ın idaresindeki otomobil, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüj korkuluk demirleri ve ağaçlara çarparak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan, Ercin Nisa (8), Yiğit (2), Samed (7), Öykü Seher (3) ve Zeynep Ela (6) ile sürücü Galip Özdağan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki kaza ile ilgili trafik ekipleri soruşturma başlattı.

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